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16:19, 4 сентября 2023Среда обитания

Град в российском городе побил автомобили и попал на видео

РИА Новости: в Новосибирске выпал крупный град

На Новосибирск обрушился град, повредивший множество автомобилей, сообщает корреспондент РИА Новости.

На видео показано, что улицы российского города заполнены крупными градинами размером до двух сантиметров. Из-за непогоды местным жителям пришлось прятать автомобили. Так, корреспондент заснял людей, которые накрыли коврами и одеялами капот, переднее зеркало и крышу своего автомобиля, а сами стоят под зонтом.

Как сообщил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком», некоторые градины достигали размеров яйца. Также на одной из опубликованных фотографий видно, что град пробил заднее стекло автомобиля, оставив после себя дыры диаметром несколько сантиметров. Кроме града, на город обрушился сильный ливень, из-за чего некоторые улицы оказались подтоплены.

Ранее на Приморье и Сахалин обрушились сильные дожди. Из-за вызванных осадками паводков подтопленными оказались более 100 домов, а почти 200 человек пришлось расположиться в пунктах временного размещения. В МЧС сообщили, что 4 сентября гидрологическая обстановка в регионах стабилизировалась.

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    Мария Черкасова
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