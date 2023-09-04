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12:32, 4 сентября 2023Среда обитания

Обстановку на Дальнем Востоке после наводнения оценили

МЧС: гидрологическая обстановка в Приморье и на Сахалине стабилизировалась

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В настоящее время гидрологическая обстановка после масштабного паводка в Приморье и на Сахалине стабилизировалась. Осадки прекратили свое воздействие на регионы, вода постепенно начала отходить из мест подтоплений, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МЧС.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в дальневосточных регионах России «наблюдается положительная динамика по освобождению территорий от воды». При этом последствия затяжных дождей, которые шли в Приморье на протяжении всего августа, продолжают ощущаться в Хасанском районе Приморского края и городском округе Южно-Сахалинск Сахалинской области.

В настоящее время на Дальнем Востоке продолжают оставаться подтопленными в общей сложности 119 жилых домов, 601 придомовая территория, восемь участков дорог, а 16 населенных пунктов отрезаны от сообщения, рассказали в МЧС. В пунктах временного размещения сейчас находятся 173 человека, включая 29 детей.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что от масштабных наводнений в августе на Дальнем Востоке пострадали более 44 тысяч жителей Приморского края. Власти окажут им всю необходимую помощь, включая предоставление нового жилья в течение года. Экономический ущерб от стихийного бедствия оценивается в семь миллиардов рублей.

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    Анатолий Акулов
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