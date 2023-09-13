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08:33, 13 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка в пьяном состоянии избивала дочь и получила три года условно

В ЯНАО осудили на три года условно мать, избивавшую дочь-подростка после выпивки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил к трем годам лишения свободы условно женщину, избивавшую 16-летнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего лица») УК РФ. Ей также назначали двухлетний испытательный срок.

По данным ведомства, с 2022 по 2023 год в Красноселькупском мать выпивала, а затем била подростка из-за малозначительных поводов. Девочка сама обратилась в полицию и рассказала о ситуации в семье.

Ранее условный срок получил житель Чувашии, который полгода истязал несовершеннолетнего сына своей близкой подруги.

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    Екатерина Власова
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