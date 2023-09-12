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20:50, 12 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин полгода избивал 16-летнего сына подруги и получил три года условно

В Чувашии вынесли приговор мужчине, избивавшему 16-летнего сына подруги

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Чувашской Республике суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно 46-летнего местного жителя, избивавшего 16-летнего сына близкой подруги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным ведомства, с ноября 2022-го по май 2023 года мужчина из-за неприязни избивал мальчика в деревне Чувашские Тимяши Ибресинского района. Отмечается, что фигурант признал вину.

Ранее на Камчатке в отношении россиянки также возбудили дело об издевательствах над пасынком.

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    Екатерина Власова
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