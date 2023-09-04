В отношении истязавшей 13-летнего пасынка мачехи возбудили уголовное дело

На Камчатке в отношении россиянки возбудили дело об издевательствах над пасынком

В отношении 31-летней жительницы Камчатского края возбудили уголовное дело о причинении физических и психических страданий в отношении несовершеннолетнего. Об этом в понедельник, 4 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, причиной регулярных издевательств над подростком стала плохая учеба мальчика. Женщина регулярно, с октября 2020 года по апрель 2023, наносила пасынку побои и подавляла психологически. Свою вину после задержания россиянка частично признала. За совершенное преступление ей грозит до семи лет колонии. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 августа сообщалось, что в Красноярском крае завершено расследование уголовного дела об истязании опекунами четырех детей в селе Юрьевка.