Россияне предстанут перед судом за истязание четверых детей

В Красноярском крае опекунов отдали под суд за истязание детей

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела об истязании опекунами четырех детей в селе Юрьевка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Перед судом предстанут 54-летняя женщина, ее 54-летний супруг и их 23-летний зять. Им вменяются статьи 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетних»), 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»), 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

По данным следствия, начиная с 2014 года семья оформила опеку над четырьмя девочками в возрасте трех, восьми и 11 лет. Детей систематически избивали прорезиненным шнуром, деревянной палкой и прутом, оскорбляли. Одну из девочек в июле 2021 года опекуны привязали скотчем к дереву.

В апреле 2022 года детей изъяли из семьи и отправили на реабилитацию. В настоящее время они живут в других семьях.

Их бывших опекунов арестовали.