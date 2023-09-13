В Aurus назвали стоимость российского электромотоцикла

«Газета.Ru»: электромотоцикл Merlon от Aurus оценили в 10-12 миллионов рублей

Российский электробайк Aurus Merlon при его готовности мог бы сейчас стоить 10-12 миллионов рублей, сообщил представитель компании «Газете.Ru».

В качестве ценового ориентира в Aurus назвали американского производителя эксклюзивных мотоциклов топ уровня Curtiss, чья продукция обходится покупателям, среди которых много звезд и известных личностей, в суммы от 14-15 миллионов рублей.

Собеседник журналистов уточнил, что итогового коммерческого плана по развитию проекта Merlon сейчас нет. Мотоциклы планируется использовать в качестве почетного эскорта на церемонии инаугурации президента в следующем году.

Прототип российского электромотоцикла представили весной 2021 года. Машину, оснащенную двигателем мощностью в 190 лошадиных сил и разгоняющуюся до 100 километров в час за 3,7 секунды, тогда собирались отправить в серийное производство в 2022-2023 годах.

Летом 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал серийное производство Aurus Merlon на 2024 год. Министр поделился, что уже успел прокатиться на мотоцикле и ему понравилось.