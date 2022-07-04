Назван срок появления электромотоциклов Aurus

Серийное производство электромотоциклов Aurus Merlon планируется запустить в 2024 году

Серийное производство электрических мотоциклов Aurus Merlon планируется запустить в 2024 году. Такой срок назвал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

Об этом министр рассказал во время международной промышленной выставки «Иннопром-2022». Он подчеркнул, что уже успел прокатиться на мотоцикле и ему понравилось.

Aurus выпускает машины для первых лиц государства, в том числе для президента России Владимира Путина. Во время недавнего визита в Туркмению его возили на черном фирменном автомобиле.

В линейке есть и траурные машины: во время похорон лидера ЛДПР Владимира Жириновского использовали ритуальный Aurus Lafet. Осенью 2021 года Aurus показал автомобиль Hydrogen, который работает на водороде.

Также под этим брендом выпускают и самолеты. Aurus Bussines Jet создан на базе Sukhoi Business Jet (SBJ) — Superjet в VIP-конфигурации. Презентация SBJ состоялась летом 2021 года на авиасалоне МАКС в Жуковском. Затем появилась идея доработать его и выпустить самолет под брендом Aurus. Стоимость бизнес-джета составит от 39 до 50 миллионов долларов в зависимости от комплектации.