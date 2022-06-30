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В Кремле объяснили отличие машины Путина от других на Каспийском саммите

Песков заявил, что в командировках Путин передвигается только на своих автомобилях
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press

Во время командировок президент России Владимир Путин передвигается только на своих автомобилях, отвечающих необходимым требованиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

29 июня в Туркмении прошел шестой Каспийский саммит, на котором присутствовали главы России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана. Путин покинул аэропорт Ашхабада на черном автомобиле Aurus, в то время как остальные лидеры государств использовали белые машины.

Песков объяснил, что автомобили президента во время командировок перевозят вместе с ним. При этом все машины главы государства окрашены в черный цвет. «Они укомплектованы стратегической связью, они отвечают всем необходимым критериям безопасности, поэтому президент использует наши российские автомобили, которые эксплуатируются федеральной службой охраны», — рассказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что белые машины используются администрацией президента Туркменистана.

Ранее Песков допустил, что Путин захочет купить себе новый «Москвич», если он будет хорошим автомобилем.

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Константин Лысяков
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