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В Ашхабаде начался Каспийский саммит с участием Путина

В Ашхабаде начался шестой Каспийский саммит с участием президента России Путина

Фото: Globallookpress.com

В столице Туркмении Ашхабаде начался шестой Каспийский саммит. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

В первой за четыре года встрече приняли участие главы всех прикаспийских государств — России, Казахстана, Туркмении, Азербайджана и Ирана. Президенты прошли в зал заседаний, где у них состоится беседа в узком кругу. Позже начнется заседание в расширенном формате, в нем примут участие делегации.

Ожидается, что на саммите главы государств обсудят вопросы, касающиеся экономического сотрудничества, туризма и транспорта. Также в повестке дня — вопросы экологии. Планируется, что на полях саммита пройдет несколько двусторонних встреч. Путин пообщается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и иранским лидером Эбрахимом Раиси.

Президент России прилетел в столицу Туркмении утром 29 июня из Таджикистана, который он посетил днем ранее.

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Алевтина Запольская
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