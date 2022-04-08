На похоронах Жириновского используют ритуальный Aurus Lafet

РВНП сообщил об использовании на похоронах лидера ЛДПР Жириновского Aurus Lafet

Для похорон бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского будет использован ритуальный автомобиль российского производства Aurus Lafet. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» (РВНП).

В первый раз Lafet задействовали в сентябре прошлого года, во время церемонии прощания с бывшим министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Последние два месяца он находился двусторонней пневмонии, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

Впервые о смерти Жириновского СМИ сообщили еще 25 марта, однако их опровергли пресс-служба ЛДПР и Минздрав.