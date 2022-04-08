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На похоронах Жириновского используют ритуальный Aurus Lafet

РВНП сообщил об использовании на похоронах лидера ЛДПР Жириновского Aurus Lafet

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Для похорон бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского будет использован ритуальный автомобиль российского производства Aurus Lafet. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» (РВНП).

В первый раз Lafet задействовали в сентябре прошлого года, во время церемонии прощания с бывшим министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Последние два месяца он находился двусторонней пневмонии, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

Впервые о смерти Жириновского СМИ сообщили еще 25 марта, однако их опровергли пресс-служба ЛДПР и Минздрав.

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Платон Щукин
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