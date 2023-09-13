Минобороны сообщило о сбитом дроне ВСУ в Белгородской области
Минобороны заявило, что ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области
В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что инцидент с дроном самолетного типа произошел около 21:30 по московскому времени.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в Брянской области. В Минобороны подтвердили данную информацию.