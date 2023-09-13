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22:50, 13 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило о сбитом дроне ВСУ в Белгородской области

Минобороны заявило, что ПВО уничтожила украинский дрон в Белгородской области

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что инцидент с дроном самолетного типа произошел около 21:30 по московскому времени.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в Брянской области. В Минобороны подтвердили данную информацию.

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    Марина Совина
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