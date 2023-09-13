Губернатор заявил о пресечении атаки ВСУ в Брянской области

Губернатор Богомаз: ПВО РФ пресекла атаку ВСУ беспилотником над Унечским районом

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ пресекли атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником над Унечским районом. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате атаки противника никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Богомаз также поблагодарил местные подразделения ПВО.

Ранее ВСУ впервые атаковали территорию России с помощью немецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Атака произошла 10 сентября. Беспилотник сбили в Новозыбковском районе Брянской области. По данным Mash, аппаратом оказался дрон-трансформер Vector, который производит немецкая компания Quantum systems.