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22:26, 13 сентября 2023Россия

Губернатор заявил о пресечении атаки ВСУ в Брянской области

Губернатор Богомаз: ПВО РФ пресекла атаку ВСУ беспилотником над Унечским районом

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ пресекли атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником над Унечским районом. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате атаки противника никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Богомаз также поблагодарил местные подразделения ПВО.

Ранее ВСУ впервые атаковали территорию России с помощью немецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Атака произошла 10 сентября. Беспилотник сбили в Новозыбковском районе Брянской области. По данным Mash, аппаратом оказался дрон-трансформер Vector, который производит немецкая компания Quantum systems.

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    Марина Совина
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