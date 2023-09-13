Бойца ММА избрали в парламент российского региона

Боец ММА Джефф Монсон избран в парламент Башкортостана от «Единой России»

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон избран в парламент Башкортостана от партии «Единая Россия». Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По данным Telegram-канала Ксении Собчак, «это не первый политический пост американца в РФ». В 2018-м боец ММА также победил на выборах в горсовет подмосковного Красногорска.

По словам Собчак, ранее Монсон во многих интервью говорил, что он анархист по политическим взглядам, спортсмен финансировал различные инициативы в США. Помимо этого, она рассказала про татуировку Монсона — на его левой голени есть изображение серпа и молота, также на теле есть слова «свобода» и «солидарность» и красно-черная звезда.

Джеффу Монсону сейчас 52 года. В мае этого года он рассказал, что отказался от американского гражданства. Помимо этого, он заявлял о планах избираться в Госдуму в 2026-м. В 2016-м боец стал гражданином ЛНР. В мае 2018 года он оформил российское гражданство. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии.

52-летний спортсмен известен по MMA. Он одержал 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.