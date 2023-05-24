Джефф Монсон прокомментировал отказ от американского гражданства
Боец MMA Джефф Монсон рассказал об облегчении после отказа от американского гражданства
Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон прокомментировал отказ от американского гражданства. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
Спортсмен рассказал, что сдал паспорт США 23 мая в консульстве в Турции. «Мне полегчало! Чувствую себя счастливым. Наконец-то это закончилось», — поделился он.
В 2016 году Монсон стал гражданином Луганской народной республики. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Также боец является почетным гражданином Абхазии.
Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах. Он завершил карьеру зимой 2021 года.