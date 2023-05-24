Боец MMA Джефф Монсон рассказал об облегчении после отказа от американского гражданства

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон прокомментировал отказ от американского гражданства. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен рассказал, что сдал паспорт США 23 мая в консульстве в Турции. «Мне полегчало! Чувствую себя счастливым. Наконец-то это закончилось», — поделился он.

В 2016 году Монсон стал гражданином Луганской народной республики. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Также боец является почетным гражданином Абхазии.

Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах. Он завершил карьеру зимой 2021 года.