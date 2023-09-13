Дачникам назвали способ избавиться от мхов и лишайников

Агроном Коврижных: раствор на основе купороса поможет избавиться от мха

Дачникам назвали способ, который поможет избавиться от лишайника и мха на деревьях за два-три дня, передает «БелНовости» со ссылкой на ученого-агронома и ландшафтного дизайнера Анастасию Коврижных.

Эксперт посоветовала проверить состояние плодовых деревьев в осенний период и убедиться, что на стволах и ветвях отсутствуют мхи и лишайники. Если наросты обнаружат, дачникам рекомендуется убрать их.

Отмечается, что сами по себе мхи и лишайники не наносят прямого вреда деревьям. При этом они могут негативно влиять на их здоровье косвенно, становясь «почвой» для размножения опасных насекомых. Они также могут быть проводниками различных заболеваний.

Чтобы избавить деревья от наростов, эксперт посоветовала в двадцатых числах октября обработать деревья семипроцентным раствором на основе железного купороса. По словам Коврижных, мхи и лишайники должны отпасть через два-три дня после процедуры.

Ранее дачникам назвали способ сохранить зимой розы. Для этого в осеннее время нужно поливать цветы смесью на основе суперфосфата и монофосфата, разбавленных в десяти литрах воды.