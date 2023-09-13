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23:49, 13 сентября 2023Мир

В США предупредили о решающем моменте для Украины

Экс-разведчик Риттер: подход ВС РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Подход российской армии к Одессе станет решающим моментом для Украины. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в шоу Ask the Inspector.

По его мнению, это будет последним шансом, когда Москва даст Киеву возможность пересмотреть конфликт до того, как «Россия вступит в бой, возьмет Одессу и заберет у Украины доступ к Черному морю».

Ранее бывший разведчик Скотт Риттер предупредил Украину о способности России взять Одессу и Харьков. Он отметил, что если Киев не потребует переговоров и попробует затянуть конфликт далее, это может обернуться значительными территориальными потерями. По его мнению, Украина и Запад до сих пор не осознали, что Москва не заинтересована в бесперспективных переговорах без видимого результата.

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    Марина Совина
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