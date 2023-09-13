В США указали на превосходство России над Западом в производстве вооружений

NYT: Россия за время СВО начала производить больше вооружений, чем Запад

Россия за время проведения специальной военной операции (СВО) начала производить больше вооружений, чем западные союзники Украины. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«России удалось преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада, чтобы расширить производство ракет за пределы довоенного уровня», — указывает газета.

Отмечается, что Россия смогла успешно обойти западные санкции, наладив поставку микроэлектроники для производства ракет, а также увеличить производство танков со 100 до 200 единиц в год. По словам высокопоставленных источников NYT в западных оборонных ведомствах, «Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа».

Ранее на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым президент России Владимир Путин призвал нарастить производство новейших вооружений, в частности беспилотников «Ланцет».