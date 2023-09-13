В США указали на превосходство России над Западом в производстве вооружений
Россия за время проведения специальной военной операции (СВО) начала производить больше вооружений, чем западные союзники Украины. Об этом пишет The New York Times (NYT).
«России удалось преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада, чтобы расширить производство ракет за пределы довоенного уровня», — указывает газета.
Отмечается, что Россия смогла успешно обойти западные санкции, наладив поставку микроэлектроники для производства ракет, а также увеличить производство танков со 100 до 200 единиц в год. По словам высокопоставленных источников NYT в западных оборонных ведомствах, «Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа».
Ранее на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым президент России Владимир Путин призвал нарастить производство новейших вооружений, в частности беспилотников «Ланцет».