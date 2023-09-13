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12:57, 13 сентября 2023Мир

В США указали на превосходство России над Западом в производстве вооружений

NYT: Россия за время СВО начала производить больше вооружений, чем Запад
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Россия за время проведения специальной военной операции (СВО) начала производить больше вооружений, чем западные союзники Украины. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«России удалось преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада, чтобы расширить производство ракет за пределы довоенного уровня», — указывает газета.

Отмечается, что Россия смогла успешно обойти западные санкции, наладив поставку микроэлектроники для производства ракет, а также увеличить производство танков со 100 до 200 единиц в год. По словам высокопоставленных источников NYT в западных оборонных ведомствах, «Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа».

Ранее на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым президент России Владимир Путин призвал нарастить производство новейших вооружений, в частности беспилотников «Ланцет».

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    Виктория Кондратьева
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