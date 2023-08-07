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15:26, 7 августа 2023Наука и техника

Путин призвал нарастить производство новейших вооружений

Путин потребовал от «Ростеха» нарастить производство БПЛА-камикадзе «Ланцет»

Фото: РИА Новости

Необходимо наращивать производство новейших вооружений. К этому на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым призвал президент России Владимир Путин. Соответствующая стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

По словам Чемезова, такая боевая техника, как БМП-3, БТР МДМ, танки Т-90 «Прорыв», ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», вертолеты Ка-52, Ми-28, Су-57, Су-35, беспилотники «Куб» и «Ланцет» великолепно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции.

«Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения», — сказал Путин, упомянув, в частности, танк Т-90 «Прорыв», беспилотники «Ланцеты» и самолетные комплексы.

«Вы знаете, о чем речь», — добавил президент.

В июле Путин сообщил, что в 2023 году состав Военно-морского флота России пополнят три десятка кораблей.

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    Иван Потапов
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