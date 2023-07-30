Путин анонсировал пополнение российского флота

Путин: в 2023 году состав ВМФ России пополнят 30 кораблей разных классов

В 2023 году состав Военно-морского флота (ВМФ) России пополнят три десятка кораблей. Об этом президент Владимир Путин сообщил, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ, передает ТАСС.

«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», — анонсировал он.

Глава страны заявил, что на боевое дежурство уже заступил ракетный корвет «Меркурий». На нем подняли Георгиевский военно-морской флаг.

Ранее Путин заявил о нерушимости флота России. По словам главы государства, отечественный флот был и остается гордостью и славой страны.

В этом году участие в параде по случаю Дня ВМФ приняли 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около трех тысяч военнослужащих. В завершение мероприятия состоится торжественный марш парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского Флота и юнг Юнармии.