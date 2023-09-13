Москвич купил подъезд дома и закрыл его для жильцов

ТВЦ: москвич купил подъезд дома на Студенческой улице, закрыв проход для жильцов

Жильцы дома на Студенческой улице в Москве не могут попасть домой через подъезд, поскольку его вместе с квартирой на первом этаже купил один москвич. Так как территория подъезда стала частной собственностью, проход заделывают рабочие, а жители теперь заходят в дом через техническое помещение, узнали в ТВЦ.

Новый владелец подъезда не собирается менять ситуацию. По его словам, пространство в 85 квадратных метров никогда не было в составе общедомового, к тому же он за него заплатил и продолжает платить за площадь налоги. Недвижимость он приобрел еще год назад, а сейчас начал ее обустраивать. По документам моквичу действительно принадлежит территория подъезда.

Причиной такой ошибки жильцы называют неразбериху в документации 40 лет назад — в советские годы в доме переносили лифт, а подъезд вывели из общей зоны. Однако на планах это не отразилось. Возможно, в службах БТИ недосмотрели за перестановками в доме, допускают жильцы. Сейчас граждане подают на нового владельца в суд.

Накануне стало известно, что владелец дома в Подмосковье не может выселить из него мигранта, который уже несколько месяцев не платит за аренду. Арендодатель отключил азербайджанцу свет, после чего арендатор набросился на него и избил.