Дом создателя советского букваря захватил агрессивный мигрант

Mash: дом Всеслава Горецкого захватил мигрант из Азербайджана

В загородном доме создателя самого известного советского букваря Всеслава Горецкого в Подмосковье поселился мигрант из Азербайджана, который не платит за аренду жилья уже несколько месяцев и мешает соседям. Владелец недвижимости Максим — внук Всеслава Горецкого — не может его выселить, сообщает Mash.

Telegram-канал опубликовал видео, на котором арендатор дома Мурад Ахнудзазы набрасывается на Максима и агрессивно избивает его. По данным издания, поводом для драки стало отключение света за неуплату аренды. На мигранта, который, как пишет канал, до приезда жены развлекался в доме с одной девушкой «в полной антисанитарии», также жаловались соседи — на него написано несколько заявлений в полицию, однако пока ситуация не меняется.

Mash уточняет, что азербайджанец воспользовался тем, что официально недвижимость пока не принадлежит арендодателю, и решил перестать ему платить. Дело в том, что Всеслав Горецкий передал этот дом по наследству своему сыну Кириллу, однако через неделю после сделки новый владелец дома ушел из жизни, после чего недвижимость перешла к Максиму. Полноправно вступить в наследство он сможет только через полгода после смерти отца, которые пока не прошли.

Несколько лет назад 17 мигрантов буквально захватили единственное жилье пенсионерки из Москвы, воспользовавшись ее доверием. Судебные приставы выселили незаконных жильцов, а за неисполнение указаний с каждого из мигрантов взыскали исполнительский сбор.

