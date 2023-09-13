Сотрудница российского театра начала отношения со школьницей и попала под статью

В Москве задержали сотрудницу дворца творчества за домогательства к школьнице

В Москве задержали 39-летнюю помощницу руководителя театра художественных миниатюр при дворце творчества по подозрению в домогательствах к 15-летней школьнице. Об этом сообщает Baza.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

По данным канала, с апреля несовершеннолетняя приходила домой к преподавательнице. Это продолжалось до 31 августа, а потом они прервали близкие отношения. Через несколько дней школьница рассказала обо всем родителям, и те отправились писать заявление.

Ранее в США арестовали учительницу начальной школы из штата Теннесси, которая изнасиловала 12-летнего мальчика и домогалась нескольких других.