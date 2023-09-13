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12:15, 13 сентября 2023Среда обитания

В Москве появится новый городской вокзал

Бочкарев: у метро «Авиамоторная» в Москве появится новый городской вокзал

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Станция метро «Авиамоторная» в Москве будет реконструирована — платформу переоборудуют в городской вокзал для более удобной пересадки на другие виды транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, его заявление опубликовано на официальном сайте Мэра Москвы.

Саму платформу, которая в августе вошла в состав третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД), перенесут ближе к метро для обеспечения быстрой пересадки. Сейчас она находится на расстоянии 300 метров южнее станций метро.

Власти города также планируют построить через железнодорожные пути внеуличные пешеходные переходы. Кроме того, рядом будут организованы велосипедные парковки, также будут реконструированы остановки наземного транспорта.

Обновление «Авиамоторной» пройдет в соответствии с новым стандартом московских городских вокзалов, уточнил Бочкарев. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание другого подобного объекта — крупного транспортного узла в районе станции метро «Нижегородская». По словам градоначальника, вокзал свяжет несколько транспортных артерий: МЦК, Нижегородское направление железной дороги будущего МЦД-4, БКЛ, Рязанский проспект, а также строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

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    Нина Ташевская
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