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11:51, 13 сентября 2023Россия

Российская школьница сбежала из дома замуж и пропала

В Нижегородской области 13-летняя школьница сбежала из дома замуж и пропала

Фото: APIWAN BORRIKONRATCHATA / Shutterstock / Fotodom

В Нижегородской области 13-летняя школьница сбежала из дома замуж и пропала. Девочку ищут уже три дня, пишет Telegram-канал Shot.

Подросток ушла из дома в селе Малое Туманово после того, как в течение дня переписывалась с неизвестным молодым человеком. Тогда школьница сказала сестре, что выходит замуж, но та не восприняла слова девочки всерьез. Спустя несколько часов школьница села в автомобиль Lada и уехала в неизвестном направлении.

Родители начали искать дочь — она то не отвечала на звонки, то выключала телефон. Мать и отец россиянки предполагают, что школьницу могли украсть родственники-цыгане, чтобы насильно выдать замуж без их согласия.

Ранее в подмосковном Красногорске пропала 16-летняя школьница которая тайком решила выйти замуж. Накануне девушка отвела в детский садик младшую сестру и отправилась в школу, но так и не появилась на занятиях.

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    Анастасия Шейкина
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