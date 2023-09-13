Россиянка избила беременную женщину со словами «понаехали» и «это наш двор»

В Тюмени женщина избила беременную горожанку, сказав ей «понаехали»

Жительница Тюмени избила беременную женщину со словами «понаехали» и «это наш двор». О происшествии сообщает сетевое издание «72.RU».

По словам пострадавшей, горожанку задела произнесенная ее маленьким сыном фраза. Спустя некоторое время незнакомка подошла к россиянке и ударила ее кулаком в лицо.

Женщина считает, что причиной проявленной к ней агрессии могла стать межнациональная рознь. «Ей не понравилось, что я темненькая. Называла меня приезжей», — пояснила россиянка, отметив, что она является коренной жительницей города.

Беременная женщина обратилась в травмпункт и зафиксировала побои. В полиции подтвердили получение ее заявления.

Ранее в Свердловской области подросток избил ребенка с инвалидностью. На опубликованном в интернете видеоролике он пинает мальчика ногами по голове и спине. Снимавшие видео дети побоялись вмешиваться в происходящее. По их словам, это не первый подобный случай.