Насильник заставил туристку поцеловать его и случайно попал в ее прямой эфир

Мужчина домогался туристки в Гонконге, потерял работу и был арестован полицией

Мужчина заставил незнакомую туристку поцеловать его на станции метро и случайно попал в ее прямой эфир в социальных сетях. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

По информации издания, насильник некоторое время преследовал девушку, хватая ее за руки. Она отбивалась и просила не ходить за ней, однако злоумышленник настойчиво продолжал ее домогаться. Он спустился за ней в метро, где прижал к стенке и поцеловал. В это время девушка вела прямой эфир.

Отрывок видео стал вирусным в соцсетях и привлек внимание местных властей. Выяснилось, что в тот же день в полицию поступило еще около 10 сообщений о непристойном поведении незнакомца. Правоохранители установили, что это был один и тот же человек. Вскоре подозреваемый был арестован. Его также уволили из ресторана Chutney Tandoor House.

Ранее трое незнакомых мужчин напали на ирландскую туристку и изнасиловали ее в переулке французского города Бордо. Уточняется, что 37-летняя женщина приехала во Францию ради чемпионата мира по регби. Она столкнулась с преступниками, когда возвращалась в отель после матча.