Незнакомцы изнасиловали туристку в переулке во Франции

Трое незнакомцев изнасиловали ирландскую туристку после чемпионата мира по регби

Трое незнакомых мужчин напали на ирландскую туристку и изнасиловали ее в переулке французского города Бордо. Об этом сообщает Sunday World.

Уточняется, что 37-летняя женщина приехала во Францию ради чемпионата мира по регби. Она столкнулась с преступниками, когда возвращалась в отель после матча. Злоумышленники силой затащили ее в переулок и склонили к сексу. Очевидцы подняли тревогу, но подозреваемым удалось вовремя скрыться.

Полиция ведет расследование случившегося. Имя пострадавшей не раскрывается.

Ранее мужчина десять раз изнасиловал девочку-подростка на британской заморской территории Гибралтар и попал под суд. Полиция арестовала 25-летнего Педро Луиса Гарсию Вальехо из испанского города Ла-Линеа в Андалусии.