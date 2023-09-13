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20:09, 13 сентября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о негативных последствиях изменений в льготной ипотеке

Риелтор: рост первого взноса по льготной ипотеке негативно скажется на заемщиках
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рост первоначального взноса по льготной ипотеке положительно скажется на деятельности банков, но негативно отразится на заемщиках. О последствиях изменения условий по субсидируемым кредитам на жилье рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев, пишет KP.RU.

Как пояснил эксперт, многие семьи и раньше не могли накопить на первый взнос по ипотеке. Решение властей увеличить необходимую для получения кредита сумму преследовало интересы устойчивости и надежности банковской системы — это дает банку больше гарантий, что человек сможет исправно платить ипотеку.

«Потому что если квартира вдруг упадет в цене, например, на 25 процентов, то человеку при первом взносе 15 процентов будет выгодно отказаться от дальнейшей выплаты процентов по этой квартире. Он может отдать ее банку и сказать: "Спасибо, я себе куплю квартиру дешевле". Банку такое приобретение невыгодно: квартира-то подешевела», — рассказал Апрелев.

При этом риелтор отметил, что повышение первого взноса не значит, что российские банки ожидают падения цен на квартиры и дома. Однако, по прогнозам специалиста, это решение однозначно приведет к тому, что льготным категориям граждан станет сложнее приобрести квартиру — далеко не все смогут накопить на первый взнос.

Об увеличении первоначального взноса по льготной ипотеке в России стало известно 13 сентября. Правительство опубликовало постановление, в котором говорится, что показатель увеличится с 15 до 20 процентов от суммы кредита. Документ датирован 9 сентября и опубликован 12 сентября. Как правило, нормативные акты вступают в силу через семь дней после публикации.

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    Нина Ташевская
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