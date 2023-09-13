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15:58, 13 сентября 2023Россия

Пропавший в Москве эфиопский циркач попросил перестать его искать

Пропавший в Москве циркач Хуссен Насиро Усман попросил перестать его искать

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Эфиопский циркач Хуссен Насиро Усман, пропавший ночью в Москве по дороге в гостиницу, вышел на связь и попросил перестать его искать. Об этом сообщает mk.ru.

Иностранец связался с руководством цирка на Цветном бульваре, попросил прощения за внезапное исчезновение и сказал, что с ним все хорошо, но не стал делиться информацией о своем текущем местоположении. Работники цирка предположили, что он уехал за границу, используя российскую визу.

22-летний акробат пропал вечером 6 сентября в районе Измайлово. Усман проживал в двухместном номере с коллегой. Взяв необходимые вещи и разобрав сумки, он сказал, что ненадолго отойдет в магазин. Он покинул гостиницу и больше не возвращался.

После завершения фестиваля «Артист», который проходил с 8 по 10 сентября, оставшиеся шесть участников группы «Дайа Бойз» улетели на родину в Африку.

Вечером 28 августа в Москве пропала 16-летняя российская фигуристка Алина Горбачева. Перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

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    Евгения Куликова
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