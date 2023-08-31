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10:30, 31 августа 2023Спорт

Пропавшая фигуристка Горбачева рассказала о возвращении к тренировкам

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева рассказала о возвращении к тренировкам
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Алина Горбачева, ранее пропавшая в Москве, в своем Telegram-канале рассказала о возвращении к тренировкам.

Спортсменка пообещала болельщикам показать подготовку к контрольным прокатам сборной России. По ее словам, это поможет ей отвлечься от произошедшего. Горбачева также призвала не искать в ее заявлениях подвох и неправду.

Ранее бабушка спортсменки заявила о том, что против продолжения спортивной карьеры внучки. «Мы будем настаивать на том, чтобы забрать ее у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта», — сказала она.

Вечером 28 августа 16-летняя Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с тренером Софьей Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

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    Алексей Гусев
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