Россиянин заставил извиняться на коленях избитого им мальчика и попал на видео

В Нижнем Новгороде мужчина поставил мальчика на колени и попал на видео

В Приокском районе Нижнего Новгорода мужчина напал на подростка, якобы участвовавшего в избиении его сына. Снятую во дворе одного из домов видеозапись опубликовал канал «Кстати новости Нижнего Новгорода» в YouTube.

На кадрах россиянин со словами «Я знаю, что ты любитель подраться» бьет ребенка по лицу. Затем он бросает мальчика на землю. После этого мужчина обхватывает шею подростка, приподнимает его, ставя на колени, и заставляет извиняться перед его сыном. Также горожанин угрожает мальчику расправой.

По словам одного из наблюдавших за действиями мужчины детей, «глаза у него были очень агрессивные». Пострадавший ребенок утверждает, что зачинщиком конфликта был сын россиянина, навравший отцу об избиении. «Сам он говорил, что он выходец из 90-х, что он со всеми дрался», — привел подросток подробности инцидента.

Ранее в Ленинградской области мужчина избил подростков за отказ выпить с ним. На кадрах видно, что мужчина берет за горло подростка и валит его на пол. После этого он бьет пытавшуюся разнять дерущихся девушку.