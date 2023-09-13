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12:00, 13 сентября 2023Среда обитания

Стало известно о недочетах в российских новостройках

«Этажи»: в большинстве российских новостроек находят недочеты

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Дольщики во время приемки квартир находят в большинстве новостроек недочеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов риелторской компании «Этажи» и компании «Правокард».

Отмечается, что после отмены послаблений для застройщиков им стало труднее передавать жилье покупателям. Ранее дольщик мог отказаться от квартиры, только если нашел в ней существенные недочеты. С 1 июля вернулись старые правила приемки квартир. Теперь дольщик может отказаться подписывать акт приема-передачи, даже если обнаружит в помещении несущественные недостатки.

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По словам руководителя департамента ремонтов и предпродажной подготовки «Этажей» Анастасии Головы, те или иные недочеты присутствуют в 95 процентах квартир. Иногда это критичные недостатки — например, контруклоны на открытых балконах, которые могут стать причиной подтопления, а также нарушение качества стяжки пола, отклонения по уровню стен, исправить которые сможет дорогостоящий ремонт. Недостатки также могут быть незначительными — это небольшие отклонения, которые все же нарушают установленные нормы.

Она также отметила, что дольщики в настоящее время могут пригласить экспертов для решения спорных вопросов, при этом могут выбрать их сами. Во время действия послаблений специалистов мог привлекать только сам застройщик. Доля покупателей жилья в новостройках, прибегающих к услугам экспертов, за летние месяцы выросла с 25-30 процентов в 2022 году до 30-40 процентов в 2023-м.

В настоящее время выросло количество требований дольщиков к застройщикам, отметил замгендиректора по правовым вопросам компании «Правокард» Владимир Лисюткин. С января по август 2023 года число отказов от приемки квартир выросло на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 20 процентов по сравнению с теми же месяцами 2021-го.

Ранее адвокат Оксана Грикевич рассказала россиянам, как взыскать с застройщика деньги за некачественный ремонт квартиры. Недостатки должны быть устранены в течение 60 дней с момента приема квартиры. Если этого не произошло, застройщик обязан возместить расходы на ремонт.

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    Мария Черкасова
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