МЭА: доходы России от экспорта нефти увеличились на $1,8 млрд в августе

По итогам августа доходы России от экспорта нефти подскочили на 1,8 миллиарда долларов по сравнению с июльским показателем. К концу последнего летнего месяца сырьевая прибыль достигла наибольшего с октября 2022 года уровня, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Суммарная выручка от экспорта сырья к концу августа составила 17,1 миллиарда долларов. Объемы совокупного экспорта аналитики МЭА оценили в 7,2 миллиона баррелей в сутки. Прироста сырьевых доходов удалось добиться благодаря увеличению средних цен на российскую нефть. По итогам августа стоимость барреля поднялась на 9,30 доллара (плюс 14,4 процента к июльскому уровню), отмечается в документе.

Ранее эксперты МЭА сообщили, что в августе средняя стоимость российской нефти составила около 70 долларов за баррель, а в начале сентября показатель увеличился до 75 долларов. Таким образом рыночные цены на сырье из России превысили введенный западными странами предельный уровень на 15 долларов. Аналитики связали подобную динамику с сокращением экспорта российской нефти относительно уровня мая, что привело к росту напряженности на мировом энергетическом рынке.