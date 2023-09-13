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18:48, 13 сентября 2023Мир

Гутерриш высказался о возможном переносе штаб-квартиры ООН

Гутерриш: перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в новый город невозможен

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В настоящее время вариант переноса штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) из Нью-Йорка в новое место невозможен. Об этом высказался генеральный секретарь объединения Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

Агентство сообщает, что один из корреспондентов спросил генсека ООН о возможности переноса штаб-квартиры организации в новый город вместо Нью-Йорка. В ходе разговора он также объяснил Гутерришу, что подобное перемещение квартиры ООН из «одного из самых дорогих для жизни мегаполисов мира» помог бы сэкономить миллионы долларов. Кроме того, эти средства можно было бы направить на помощь людям.

В ответ на это политик напомнил, что расположение штаб-квартиры ООН в США было одобрено членами организации еще в 1945-м. По словам Гутерриша, навряд ли сейчас существует вероятность того, что Устав ООН изменится касательно данного вопроса.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна не добьется от ООН четких оценок и желания вести юридическую борьбу с Россией из-за собственной бессмысленности. Он также назвал объединение пиар-конторой по зарабатыванию денег на старость.

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    Варвара Кошечкина
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