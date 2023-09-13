Песков прокомментировал переговоры Путина и Ким Чен Ына

Песков заявил, что переговоры Путина и Ким Чен Ына были очень содержательными

Беседа президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына были весьма содержательными. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал переговоры сторон, передает РИА Новости.

«В целом переговоры были очень важны, очень содержательны. (...) Сам факт приезда Ким Чен Ына сюда с точки зрения двусторонних событий — очень важное событие», — заявил он.

По его словам, северокорейская сторона проявляет огромный интерес к развитию связей с Россией. Пхеньян интересуется возможностями сотрудничества в области авиации и в области транспорта, а также в плане воссоздания всей инфраструктуры, которая связана с двусторонним сотрудничеством, добавил Песков.

Саммит политиков завершился спустя пять часов на космодроме «Восточный». После общения Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына.