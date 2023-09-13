Саммит Путина и Ким Чен Ына завершился

Саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершился

Саммит президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на космодроме Восточный завершился. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.

Ранее Путин заявил, что бывшие лидеры Северной Кореи Ким Чен Ир и Ким Ир Сен были искренними друзьями России и сторонниками выстраивания отношений, а нынешний глава КНДР Ким Чен Ын продолжает их дело.

«В Корее есть пословица: "Одежда хороша новая, а друг — старый". А у нас в народе говорят: "Старый друг лучше новых двух". Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами», — сказал политик.

