Путин назвал корейских друзей России

Путин: Ким Ир Сен и Ким Чен Ир были искренними друзьями России

Бывшие лидеры Северной Кореи Ким Чен Ир и Ким Ир Сен были искренними друзьями России и сторонниками выстраивания отношений, а нынешний глава КНДР Ким Чен Ын продолжает их дело. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам личной встречи с северокорейским председателем, передает РИА Новости.

«В Корее есть пословица: "одежда хороша новая, а друг — старый". А у нас в народе говорят: "старый друг лучше новых двух". Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами», — сказал политик.

Ранее во Владивостоке завершилась личная встреча Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Ее итоги и обсуждавшиеся темы на данный момент не приводятся. После общения Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына.