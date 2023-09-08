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12:11, 13 сентября 2023Мир

Путин назвал корейских друзей России

Путин: Ким Ир Сен и Ким Чен Ир были искренними друзьями России

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Бывшие лидеры Северной Кореи Ким Чен Ир и Ким Ир Сен были искренними друзьями России и сторонниками выстраивания отношений, а нынешний глава КНДР Ким Чен Ын продолжает их дело. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам личной встречи с северокорейским председателем, передает РИА Новости.

«В Корее есть пословица: "одежда хороша новая, а друг — старый". А у нас в народе говорят: "старый друг лучше новых двух". Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами», — сказал политик.

Ранее во Владивостоке завершилась личная встреча Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Ее итоги и обсуждавшиеся темы на данный момент не приводятся. После общения Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына.

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    Виктория Кондратьева
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