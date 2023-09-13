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07:05, 13 сентября 2023Забота о себе

Женщина нашла оригинальный способ достичь оргазма с партнером

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Молодая женщина решила сделать пирсинг капюшона клитора, чтобы наконец достичь оргазма с партнером. Об этом сообщает издание Slate.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что у нее было довольно много партнеров, но ни с одним из них она не испытывала оргазма. Достичь кульминации ей удается только во время мастурбации. «Я люблю секс за близость и прикосновения. Я понимаю, что дело в самом процессе, а не в конечной цели, но мне все же хотелось бы, чтобы другие люди могли довести меня до оргазма», — посетовала она.

В поисках решения своей проблемы женщина изучила множество статей, блогов и постов на Reddit. В конце концов ее заинтересовал оригинальный способ — вертикальный пирсинг капюшона клитора. Давление и трение украшений должно обеспечить более легкий и быстрый оргазм. Из-за недостатка информации по этой теме она решила обратиться за советом к специалисту.

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В ответ на ее сообщение мастер пирсинга Илэйн Энджел заявила, что в некоторых случаях пирсинг гениталий действительно способен усилить ощущения во время интимной близости. При этом однозначного ответа, поможет ли эта мера достичь оргазма в сексе, нет, так как исследований по этой теме крайне мало.

Кроме того, как отметила Энджел, стоит учитывать, что не все мастера хорошо умеют выполнить пирсинг клитора. По ее словам, существует множество специалистов без соответствующей квалификации, которые крайне неудачно выполняют эту процедуру, из-за чего у женщин временно или навсегда пропадает чувствительность гениталий и возникают сильные боли в месте прокола.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс рассказала, что женщины способны испытывать три вида оргазма — «волна», «вулкан» и «лавина». Также специалистка перечислила различия между ними и подсказала способы их достижения.

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    Наталья Обрядина
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