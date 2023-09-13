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13:01, 13 сентября 2023Забота о себе

Врач перечислил упражнения от отеков на лице

Врач Тарасов: уменьшить отеки помогут наклоны головы и гимнастика для лица

Фото: Fleur Kaan / Unsplash

Существуют упражнения, которые помогут уменьшить отеки на лице, рассказал врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы Илья Тарасов. Он перечислил их в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Тарасова, при отечности, не вызванной кардиологическими, почечными или аллергическими заболеваниями, полезно делать по утрам специальную гимнастику. «Сядьте — спина ровная, шея прямо, взгляд вперед. Медленно отклоняете голову к правому плечу, левое при этом опускаете вниз», — рассказал о первом упражнении врач. После он порекомендовал вернуться в исходное положение, совершить такие же наклоны в левую сторону. Упражнение следует повторять три-четыре раза на каждую сторону.

Следующее упражнение делается из того же исходного положения, объяснил Тарасов. Нужно приподнять плечи вверх, голову потянуть назад, после чего вернуться в прежнюю позу — и так три или четыре раза. Затем можно приступить к гимнастике лица: указательный и средний пальцы положить на скулы, на счет раз-два сощуриться нижними веками и расслабить их. Эту манипуляцию нужно повторить пять-шесть раз.

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Последнее упражнение также касается лица. «На счет раз-два складываете губы трубочкой, а затем улыбаетесь закрытой улыбкой. Повторяйте три-четыре раза», — посоветовал Тарасов.

Также, по словам врача, от отеков помогает умывание холодной водой и контрастный душ, протирание лица кубиком льда, увлажняющие охлажденные маски и патчи и массаж лица пальцами или роликом по специальным линиям.

Ранее врач-терапевт Эвер Ариас в своем TikTok-аккаунте предупредил о вреде привычки хрустеть шеей. Ариас подчеркнул, что привычка хрустеть шеей не приводит к сиюминутным последствиям, однако со временем может стать причиной появления гипермобильности суставов.

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    Александра Лисица
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