Врач рассказал о последствиях привычки хрустеть шеей

Врач-терапевт Эвер Ариас: привычка хрустеть шеей может привести к инсульту

Врач-терапевт Эвер Ариас в своем TikTok-аккаунте предупредил, что привычка хрустеть шеей может привести к компрессионному перелому шейного отдела позвоночника и даже к инсульту. На публикацию врача обратило внимание издание Daily Mirror.

Ариас подчеркнул, что привычка хрустеть шеей не приводит к сиюминутным последствиям, однако со временем может стать причиной появления гипермобильности суставов. Такое состояние, по словам врача, нередко приводит к болезненным ощущениям, растяжениям и даже компрессионным переломам.

Кроме того, врач рассказал, что иногда гипермобильность суставов может спровоцировать инсульт. По его словам, такой риск возникает на приеме у мануального терапевта, который во время процедуры может случайно спровоцировать расслоение позвоночной артерии или повреждение сосудов.

Ариас посоветовал тем, кто не может полностью избавиться от привычки хрустеть шеей, постараться делать это как можно реже. Он предложил сначала массировать шею, а поворачивать ее до хруста лишь в том случае, если дискомфорт становится сильным и не проходит.

Ранее врач-ревматолог Мария Шевченко рассказала, что хруст тазобедренных и коленных суставов может свидетельствовать о развитии артроза. Кроме того, по ее словам, щелчки при движении иногда говорят о травмах или воспалении связок.