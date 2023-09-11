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21:46, 11 сентября 2023Забота о себе

Врач рассказал о последствиях привычки хрустеть шеей

Врач-терапевт Эвер Ариас: привычка хрустеть шеей может привести к инсульту

Фото: Teslariu Mihai / Unsplash

Врач-терапевт Эвер Ариас в своем TikTok-аккаунте предупредил, что привычка хрустеть шеей может привести к компрессионному перелому шейного отдела позвоночника и даже к инсульту. На публикацию врача обратило внимание издание Daily Mirror.

Ариас подчеркнул, что привычка хрустеть шеей не приводит к сиюминутным последствиям, однако со временем может стать причиной появления гипермобильности суставов. Такое состояние, по словам врача, нередко приводит к болезненным ощущениям, растяжениям и даже компрессионным переломам.

Кроме того, врач рассказал, что иногда гипермобильность суставов может спровоцировать инсульт. По его словам, такой риск возникает на приеме у мануального терапевта, который во время процедуры может случайно спровоцировать расслоение позвоночной артерии или повреждение сосудов.

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Ариас посоветовал тем, кто не может полностью избавиться от привычки хрустеть шеей, постараться делать это как можно реже. Он предложил сначала массировать шею, а поворачивать ее до хруста лишь в том случае, если дискомфорт становится сильным и не проходит.

Ранее врач-ревматолог Мария Шевченко рассказала, что хруст тазобедренных и коленных суставов может свидетельствовать о развитии артроза. Кроме того, по ее словам, щелчки при движении иногда говорят о травмах или воспалении связок.

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    Екатерина Улитина
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