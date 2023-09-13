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06:32, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

Парень заснял «квартиру мечты» и обнаружил пугающий знак

Фото: Eddy Billard / Unsplash

Пользователь Reddit с ником adag96 показал на портале фотографии «квартиры мечты», которую он хотел снимать, и обнаружил на полу странный знак. В комментариях парень признался, что находка его напугала.

Молодой человек пояснил, что снял квартиру на видео во время ее просмотра вживую. Позднее он пересмотрел ролик и обнаружил, что в одной из комнат на полу видны следы от начертания большой пентаграммы.

«Она находится в центре большой гостиной с высоким потолками, а прямо перед ней большое окно», — добавил автор поста. Парень отметил в комментариях к посту, что когда осматривал квартиру, то из-за особенностей освещения не разглядел знак полностью и не придал ему большого значения.

Фото: adag96 / Reddit

«Положи туда свечей и мило побеседуй с темным лордом», «Прикрой ее ковриком, и у тебя получится отличная ловушка для демонов. В язычестве пентаграмма — это символ защиты», — поиронизировали пользователи Reddit, обсуждающие пост. Некоторые из них посоветовали автору публикации рассказать владельцу жилья о напугавшей его пентаграмме и попытаться получить скидку. Другие порекомендовали парню не верить в сверхъестественные явления.

Ранее другой пользователь Reddit поделился фотографией неожиданной находки, с которой он столкнулся при переезде в новый дом. Комментаторы попытались отгадать, что именно изображено на фото.

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    Олег Давыдов
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