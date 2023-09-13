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17:17, 13 сентября 2023Бывший СССР

Зеленского обвинили в препятствовании мирным переговорам

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в препятствовании переговорам с РФ

Фото: Dimitris Papamitsos / Greek Prime Minister’s Office / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский препятствует проведению переговоров о мире, о которых говорил российский лидер Владимир Путин. Об этом заявил советник бывшего президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Путин говорит — давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня», — сказал он. По мнению Соскина, Зеленский больше всего заинтересован в продолжении конфликта, а также в непроведении выборов на Украине.

Ранее экс-советник Кучмы предрек стране начало мятежа против президента. Он отмечал, что ситуация ухудшается каждый день. Соскин также признал готовность Москвы к подписанию соглашения «о временных каких-то условиях мира». При этом Зеленского не интересует мир, ему нужно установить свою диктатуру, подчеркивал Соскин.

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    Кристина Есикова
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