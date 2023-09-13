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14:32, 13 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу из автомата на улице города и попал под статью

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из автомата в центре Новосибирска
СюжетСтрельба в Новосибирске

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полиция Новосибирска задержала 37-летнего мужчину, который устроил стрельбу из автомата в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по региону.

По информации ведомства, вечером 11 сентября подозреваемый по неизвестным причинам проявил агрессию к женщине, находящейся на улице с маленьким ребенком на руках. За нее заступился случайный прохожий, начался конфликт. Во время перепалки подозреваемый вытащил из своего автомобиля оружие и открыл по оппоненту стрельбу. Мужчина успел спрятаться за машиной и вызвал полицию.

Прибывшие сотрудники изъяли с метра происшествия три гильзы. Кроме того, в автомобиле подозреваемого они нашли охолощенное, светозвуковое автоматическое оружие. Проводится экспертиза.

В отношении открывшего огонь мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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    Олеся Мицкевич
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