Бывшего главу контрразведки УФСБ взяли под стражу за взятку

Суд арестовал экс-главу отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю за взятку

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, обвиняемого в получении взятки на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения продлена до 7 ноября. Царегородцева взяли под стражу еще в апреле.

Подробности уголовного дела не раскрываются.

28 августа сообщалось, что в Ростовской области ФСБ задержала замглавы полиции города Миллерово при получении взятки в размере 3 миллионов рублей от жителя хутора, который попросил спасти его сына от уголовного дела.