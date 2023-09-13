Силовые структуры
Бывшего главу контрразведки УФСБ взяли под стражу за взятку
Суд арестовал экс-главу отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю за взятку
235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, обвиняемого в получении взятки на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Мера пресечения продлена до 7 ноября. Царегородцева взяли под стражу еще в апреле.
Подробности уголовного дела не раскрываются.
28 августа сообщалось, что в Ростовской области ФСБ задержала замглавы полиции города Миллерово при получении взятки в размере 3 миллионов рублей от жителя хутора, который попросил спасти его сына от уголовного дела.