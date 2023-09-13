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18:39, 13 сентября 2023Силовые структуры

Бывшего главу контрразведки УФСБ взяли под стражу за взятку

Суд арестовал экс-главу отдела контрразведки УФСБ по Пермскому краю за взятку

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева, обвиняемого в получении взятки на 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения продлена до 7 ноября. Царегородцева взяли под стражу еще в апреле.

Подробности уголовного дела не раскрываются.

28 августа сообщалось, что в Ростовской области ФСБ задержала замглавы полиции города Миллерово при получении взятки в размере 3 миллионов рублей от жителя хутора, который попросил спасти его сына от уголовного дела.

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    Любовь Ширижик
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