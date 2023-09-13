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18:00, 13 сентября 2023Среда обитания

Купившему подъезд в жилом доме москвичу пригрозили судом

Юрист Карабанов: купившему подъезд москвичу грозит суд за нарушение прав жильцов

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Жильцу дома на Студенческой улице в Москве, купившему целый подъезд, грозит суд за нарушение прав жильцов. Оставить за собой право на владение общедомовым имуществом москвичу не удастся, отметил адвокат Александр Карабанов в интервью Общественной службе новостей.

По оценке эксперта, решение об изменении статуса общедомового имущества не может иметь законного основания. «Надо изучить документы, на основании которых подъезд перевели из общедомовой собственности. И наверняка, если это ухудшило положение соседей — а это так и есть, — документы о переводе данного подъезда фактически в личное владение одного из соседей суд может признать ничтожными», — указал эксперт.

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Как разъяснил Карабанов, суд прежде всего должен выявить происхождение документов о собственности, «полученных вообще непонятно каким путем», а затем обязать нынешнего хозяина подъезда предоставить проход соседям. Юрист убежден, что суд встанет на сторону жильцов, чьи права были явно нарушены. «Я считаю, что вероятность сохранения подъезда в личном пользовании очень мала, потому что все-таки суд должен встать на сторону других жильцов, чьи права были явно нарушены», — резюмировал адвокат Карабанов.

Ранее стало известно о том, что житель дома на Студенческой улице в столице препятствует проходу соседей, заявив о покупке вместе с квартирой целого подъезда. Данная площадь, как утверждает москвич, никогда не значилась общедомовой, в то время как налоги с нее жилец платит как с собственной.

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    Виктория Клабукова
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