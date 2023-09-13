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12:27, 13 сентября 2023Россия

Один человек пострадал при пожаре рядом с Ленинградским зоопарком

МЧС сообщило, что один человек пострадал при пожаре у Ленинградского зоопарка

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС по городу.

ЧП произошло 13 сентября около 10 утра на Кронверкском проспекте, дом 71/46 — рядом с Ленинградским зоопарком. Загорелся продуктовый магазин на площади 10 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Пострадал один человек, кто именно — не уточняется. Его доставили в больницу.

3 сентября пожар случился рядом с нефтебазой «Ручьи» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Загорелся ангар площадью 80 на 10 метров. Позже выяснилось, что он принадлежит автосервису.

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    Евгения Куликова
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