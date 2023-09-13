Россиянам назвали способ правильного хранения помидоров в квартире

Белновости: помидоры следует заворачивать в газету и хранить в холодильнике

Для того, чтобы помидоры дольше сохраняли свежесть, их нужно хранить в сухом виде в специальном отсеке холодильника. Способы правильного хранения овощей назвали эксперты «Белновостей».

Причем перед этим помидоры не следует мыть, их достаточно протереть сухой тряпочкой, если на них много пыли и песка. Еще один способ продлить срок хранения помидоров — заворачивать каждый овощ в газету и после этого класть в холодильник. Периодически бумагу нужно менять, чтобы она не намокала.

Ошибкой станет хранение овощей на подоконниках в солнечные и теплые дни. Если у владельца квартиры нет возможности положить помидоры в холодильник, он может хранить их в деревянном сухом ящике. Внутрь можно засыпать опилки, и в них положить томаты так, чтобы они не прикасались друг к другу, после чего рекомендуется накрыть овощи газетой.

Еще один способ предполагает хранение овощей на закрытом балконе или на утепленной лоджии. Однако в таком случае важно, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 10 градусов тепла.

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