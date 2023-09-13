Президент Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод в городе Свободный

Президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который находится в районе города Свободный. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что глава государства отправился на ГПЗ после переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые прошли на космодроме Восточный.

С октября 2015 года в рамках Восточной газовой программы «Газпрома» ведется строительство Амурского ГПЗ. Отмечается, что площадь основной площадки завода — около 900 гектаров.

В 2021 году Путин одобрил запуск первой очереди ГПЗ. По его словам, со временем завод выйдет на полную мощность и станет «одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия».