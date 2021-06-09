Путин запустил первую очередь амурского газоперерабатывающего завода

Президент России Владимир Путин в среду, 9 июня, одобрил запуск первой очереди Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), расположенного в районе города Свободный, передает ТАСС.

Уточняется, что российский лидер принял участие в торжественной церемонии запуска первых двух технологических линий завода в формате видеосвязи.

В ходе мероприятия Путин подчеркнул, что запуск первой очереди ГПЗ — значимое событие. По его словам, со временем завод выйдет на полную мощность и станет «одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия», пользующегося спросом во многих ключевых отраслях.

Он добавил, что к реализации проекта «Газпрома» приложили руку тысячи отечественных и зарубежных специалистов. В процессе строительства было решено множество строительных, инженерных, логистических задач. «Для нашей экономики этот проект имеет особое значение, поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», — заключил глава государства.

«Газпром» начал строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Свободненском районе Амурской области в 2015 году. Предполагалось, что предприятие станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире.

Отмечалось, что Амурский ГПЗ является важным звеном технологической цепочки поставки природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».